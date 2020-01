Uomini e Donne, Eleonora Rocchini sbotta sui social: “Che pal*e!” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Eleonora Rocchini di Uomini e Donne attaccata sui social: il suo sfogo Questo periodo non è stato facile per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini. Difatti quest’ultima è finita nella bufera dopo la fine della sua storia con Oscar. Il motivo? Avrebbe iniziato in gran segreto una storia con l’ex fidanzato della sorella del suo ex. E tutto ciò ha creato infinite polemiche. Un gossip questo che non è stato mai confermato dalla diretta interessata. Tuttavia in questi giorni in molti hanno visto proprio Eleonora Rocchini in compagnia di questo ragazzo in un locale a Napoli. Immagini che hanno ancora di più alimentato la bufera mediatica. E chi più l’ha attaccata è stata Deianira Marzano. Un attacco che pare non essere passato inosservato agli occhi attenti dell’ex fidanzata di Oscar Branzani, la quale ha dichiarato poco fa su instagram: ... Leggi la notizia su lanostratv

