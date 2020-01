Raffaello 500 anni: una rosa rossa sulla tomba al Pantheon per tutto il 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Perché Raffaello è seppellito al Pantheon di Roma? Per tutto l'anno, sulla tomba dell'Urbinate, una rosa rossa indicherà la tomba del grande artista rinascimentale a cui è dedicato il 2020 culturale del nostro Paese e non solo. Evento clou delle celebrazioni la mostra con 200 capolavori alle Scuderie del Quirinale nella Capitale. Leggi la notizia su fanpage

