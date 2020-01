Biscotti alla cannella. La ricetta della Regina Elisabetta (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come ogni Natale, la nostra cucina è invasa dal profumo di cannella e a quanto pare non è l’unica. È giunta voce, dalle fonti ufficiali del palazzo reale, che la Regina Elisabetta sia una fan sfegatata dei Biscotti alla cannella: le stelle in particolare sono le sue preferite. Se a Natale volete dunque stupire i vostri ospiti con un dolce semplice, squisito e regale, ecco la ricetta di Buckingham Palace per realizzare le Cinnamon Stars. La ricetta delle Cinnamon Stars: i Biscotti alla cannella A rivelare la ricetta dei Biscotti preferiti di sua maestà sono stati proprio i pasticceri di Buckingham Palace. La base di mandorle tritate, cannella, albumi e zucchero a velo rende tutto estremamente gustoso. Il biscotto è completato con un sottile strato di meringa bianca. Volete sapere qual è l’ingrediente segreto? I chiodi di garofano utilizzati per la realizzazione dei Biscotti. Gli ... Leggi la notizia su bigodino

