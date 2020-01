Notte di Capodanno, 19enne colpita da proiettile vagante: ricoverata (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Il bilancio è di tre persone ferite nell’intera provincia di Caserta nel corso della Notte di Capodanno. La più grave è risultata essere una diciannovenne, giunta all’ospedale di Aversa per una ferita da arma da fuoco. La ragazza è stata ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Secondo i primi rilievi della polizia, la 19enne sarebbe stata raggiunta da un proiettile vagante all’addome mentre era affacciata al balcone. Gli altri due casi sono invece avvenuti a Maddaloni e San Nicola La Strada, dove un 24enne e un 58enne hanno lamentato ferite con prognosi di 15 e 10 giorni. L'articolo Notte di Capodanno, 19enne colpita da proiettile vagante: ricoverata proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

