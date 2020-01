L’Astrofisico correrà lungo gli oltre 8mila km di confini dell’Italia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) E’ partito alle 7,30 dal lungomare di Catania il runner amatoriale Luca Naso, un astrofisico e data scientist che lavora per la società catanese Neodata. L’ha fatto nel giorno in cui prende il via il progetto “Correre ai confini”: Naso, fino al 31 dicembre 2020, percorrerà i confini d’Italia, ovvero l’intero perimetro dello Stivale, per 8.876 km, 296 giorni di corsa e un totale di 591 tappe. Stamane Luca non era solo: oltre ai componenti del suo team, l’hanno raggiunto a sorpresa amici, parenti e sostenitori. Prima tappa fino ad Acireale. La seconda, di 15 chilometri, fino a Riposto. Domani Luca arrivera’ a Giardini Naxos e poi a Messina. “Credo nella forza dei sogni; e sono convinto che impegnarsi per far in modo che si realizzino, ci renda persone migliori”. Il monitoraggio fisico sarà curato da specialisti, mentre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

