Ciclismo, inizia la stagione! Le prime corse in calendario a gennaio: si parte con Tour Down Under e Vuelta a San Juan (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La stagione 2020 di Ciclismo su strada è ormai alle porte. L’evento clou del mese di gennaio sarà ovviamente il Tour Down Under, gara a tappe australiana che si terrà tra il 21 e il 27 del mese e aprirà ufficialmente il calendario World Tour. La prima corsa UCI della stagione, invece, sarà una neonata gara di categoria 2.2 che andrà in onda tra il 4 e il 6 gennaio, vale a dire il Cambodia Bay Cycling Tour. Molto ricco il calendario oceanico che prevede anche due gare in Nuova Zelanda, ovvero il NZ Cycling Classic (2.2), che si svolgerà tra il 15 e il 19 gennaio, e la Gravel and Tar (1.2), la Strade Bianche dell’emisfero australe che si terrà il 25 del mese. In Australia, invece, verrà inaugurata la neonata Race Torquay (1.1) il 30 di gennaio. Tra il 20 e il 26 gennaio si corre anche in Africa, con la Tropicale Amissa Bongo (2.1). Il 25 inizia la stagione turca con il GP ... Leggi la notizia su oasport

