Zac Efron ha rischiato la morte: la brutta infezione e il ricovero in ospedale per l’attore hollywoodiano (Di martedì 31 dicembre 2019) Zac Efron ha rischiato di morire per un’infezione Zac Efron, l’idolo delle teenager negli Anni Duemila ha rischiato seriamente di morire. Ultimamente l’attore era impegnato nella realizzazione del reality Killing Zac Efron che lo vede come protagonista. In poche parole il ragazzo doveva dare dimostrazione di potersela cavare in un luogo sperduto a in Papua Nuova Guinea per circa 30 giorni. E proprio lì la star di Hollywood ha contratto una forma di tifo che ha reso necessario il suo ricovero, in condizioni disperate, in un ospedale dell’Australia. Subito dopo è stato trasferito in un’altra struttura ospedaliera ed infine portato negli Stati Uniti per tenerlo sotto controllo. La brutta infezione contratta durante un reality show a Papua Nuova Guinea Dopo aver contratto la brutta infezione, Zac Efron ha rischiato seriamente di non farcela. Ora il popolare ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Zac Efron è quasi morto durante un reality: trasportato d'urgenza in ospedale - KontroKulturaa : Zac Efron ha rischiato la morte: la brutta infezione e il ricovero in ospedale per l'attore hollywoodiano - - infoitcultura : Zac Efron ha rassicurato i fan sulle sue condizioni, dopo aver rischiato la vita a causa di un'infezione -