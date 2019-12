Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica militare (Di martedì 31 dicembre 2019) Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica. Il congedo dovrebbe avvenire in via ufficiale nel mese di gennaio, quando l’astronauta saluterà la bandiera. Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica. La prima e unica donna astronauta italiana ha deciso, a sorpresa, di lasciare il Corpo. Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica militare La notizia arriva da il Corriere della Sera, che ha intercettato e pubblicato una notizia tenuta riservata per diversi giorni, al punto che non era filtrata nessuna indiscrezione. Il congedo di Samantha Cristoforetti diventerà effettivo nei primi giorni di gennaio, quando si presenterà nella sede del cinquantunesimo Stormo per il saluto alla bandiera e le ultime formalità burocratiche. fonte foto: https://www.facebook.com/ESASamanthaCristoforetti Giallo sulle motivazioni che hanno spinto l’astronauta a ... Leggi la notizia su newsmondo

