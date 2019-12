Influenza? Al bando i farmaci, via libera a vin brulè e fumenti: ecco tutti i rimedi naturali (efficaci) per alleviare i sintomi (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ la stagione dell’Influenza: raffreddori e altri malanni ci affliggono in questo periodo perché sono nella loro fase ‘acuta’ e gli italiani colpiti sono migliaia. Un esercito di persone alle prese con fastidiosi sintomi che possono essere alleviati anche con “pratiche e rimedi naturali che la natura e la scienza ci mettono a disposizione“, come spiega Ciro Vestita, docente di nutrizione umana e fitoterapia all’università di Pisa nel suo libro “In salute senza farmaci: la più completa guida ai rimedi offerti dalla natura‘ (Bur Rizzoli, pagg. 379, euro 17), in cui illustra le proprietà dei diversi alimenti e delle erbe, indica le soluzioni per le patologie più comuni insieme a curiosità su ciascun argomento. Per quanto riguarda l’Influenza, il nutrizionista ricorda che si tratta di una “patologia altamente ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Influenza bando Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Influenza bando