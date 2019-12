Grave incidente stradale sulla A18 Catania-Messina (Di lunedì 30 dicembre 2019) All’altezza di Acireale sulla A18 Catania-Messina, scontro fra due automobili. Grave un uomo di 40 anni, portato via in elisoccorso. Dramma sulla A18 Catania- Messina dove, poco dopo le 11 di questa mattina, due auto si sono scontrate. Il numero dei feriti non è ancora chiaro, ma dalle prime verifiche è chiaro che si tratti … L'articolo Grave incidente stradale sulla A18 Catania-Messina proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

rrico_e : RT @AdryWebber: Se non definitivamente, almeno per un po' si toglie dalle palle !!! Le auguro una lunga e travagliata guarigione...?????? ht… - InformaSicilia : Grave incidente sulla Me-Ct, tre feriti - - vecchio60 : RT @AdryWebber: Se non definitivamente, almeno per un po' si toglie dalle palle !!! Le auguro una lunga e travagliata guarigione...?????? ht… -