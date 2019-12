Festival di Sanremo 2020: la lista dei cantanti scelti da Amadeus (Di lunedì 30 dicembre 2019) Festival di Sanremo 2020: la lista dei concorrenti I cantanti scelti da Amadeus A poco più di un mese dall’inizio a Sanremo 2020, il settimanale Chi ha svelato i nomi dei cantanti che il conduttore e direttore artistico Amadeus avrebbe scelto per il Festival della Canzone italiana, in onda su Rai 1 dal 4 al 9 febbraio 2020. Sanremo 2020: i cantanti in gara Francesco Gabbani Giordana Angi Riccardo Riki Marcuzzo Elodie Di Patrizi Enrico Nigiotti Morgan in coppia con Bugo Anastasio Marco Masini Irene Grandi Piero Pelù Elettra Lamborghini I Pinguini Tattici Nucleari Achille Lauro Diodato Levante Paolo Iannacci Michele Zarrillo Raphael Gualazzi Junior Cally Rancore L’ultimo posto disponibile secondo il settimanale di gossip sarebbe conteso tra Samuele Bersani e i The Kolors. Chi rivela inoltre che nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 si esibirà il rapper Salmo. Sanremo ... Leggi la notizia su tpi

