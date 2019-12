Calendario Wimbledon 2020: date, programma, orari e tv (Di lunedì 30 dicembre 2019) 29 giugno-12 luglio: la nuova edizione di Wimbledon si disputerà nel pieno dell’estate, tanto inglese quanto globale. Si ritornerà sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dopo che, in questo 2019, la finale tra Novak Djokovic e Roger Federer ha incoronato il serbo, non senza dare ulteriore lustro alla leggenda dello svizzero, che pure ha mancato due match point. Al femminile, invece, difenderà il titolo la rumena Simona Halep, capace di giocare una delle più belle partite della sua vita sul Centre Court, e proprio contro Serena Williams, una che l’ha quasi eletto a giardino di casa. In casa Italia si cercherà di far meglio degli ottavi di finale raccolti da Matteo Berrettini, eliminato da Federer in una partita contrassegnata da una fortissima componente emotiva. In campo femminile, invece, basterebbe semplicemente il superamento del primo turno. Il ... Leggi la notizia su oasport

