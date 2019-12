Capodanno bianco | arriva il freddo polare

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nevicherà ain Sicilia? Forse. Fatto sta che in provincia di Palermo sta per abbattersi l’ultima ondata gelida di fine 2019 che accompagnerà anche i primi giorni del 2020. Con molta probabilità la neve farà capolino nella porzione orientale della Sicilia ma potrebbere anche nelle zone interne del Palermitano. Sabato e domenica saranno le giornate più fredde in cui le temperature scenderanno anche sotto lo zero durante le ore notturne. Poi un graduale miglioramento anche se le temperature resteranno fredde. Intanto sulla Sicilia sta per abbattersi un ondata di geloche farà calare a picco le temperature e porterà la neve anche a bassa quota. In Sicilia è previsto tanto maltempo specie nel versante settentrionale. Qui arriverà la neve ma non sulle coste. La coltre bianca arriverà abbondante su tutti i rilievi, specie Peloritani, Nebrodi, Madonie ed Etna, a ...

GloriaP81 : RT @uomoconbarba: La butto lì, lancio il trend per il capodanno 2019: essendo un possessore di uno splendido gatto norvegese bianco e nero… - vantaeing : Riso in bianco fino al vigilia di capodanno - CristinaParani1 : RT @Cucina_Italiana: E mentre la pancia è ancora piena per Natale noi pensiamo al menu di #Capodanno ?? #26dicembre #santostefano https://t… -