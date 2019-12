Una moda da favola | raccontata in passerella

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Vi è mai capitato di pensare che gli abiti delle passerelle siano proprio da? Beh, a me sì e abbastanza spesso! In questo post mi sono divertita a trovare delle somiglianze tra gli abiti proposti nelle ultime sfilate Haute Couture e prêt-à-porter e quelli di eroine di romanzi o cartoni animati. Ecco qui la miadada: Elsa di Frozen per Elie Saab Se la modella fosse stata bionda e avesse avuto la treccia, avrebbe potuto essere Elsa, l’eroina di “Frozen“! Elie Saab ha creato una vera principessa dei ghiacci, con tanto di fiori di neve e maniche di velo. Elie Saab Haute Couture Fall/Winter 2019 2020 – Getty Imagesda: le scarpette di Cenerentola Ok, Cenerentola le aveva di cristallo… ma se fosse stata una Cenerentola moderna avrebbe sicuramente scelto queste décolleté di Miu Miu in raso azzurro bordate di ...

