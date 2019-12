Sardine | la struttura prende forma | come funzionerà la piattaforma online per «parlarsi e

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Era inevitabile il silenzio, un momento di tranquillità mediatica dopo che le, dal 14 novembre al 23 dicembre, sono state al centro della politica e del dibattito pubblico anche oltreoceano. Torneranno in piazza presto – ad Agrigento e Matera i flash mob più vicini – ma il punto è questo: cosa stanno combinando le 6.000in questa fase di penombra? «Una delle nostre urgenze primarie – dice a Open una persona del nocciolo bolognese -, è imparare a gestire la comunicazione tra di noi ed è esternamente importante. Ancora, dobbiamo avere una linea comune negli incontri con la stampa. Dobbiamo tutelarci il più possibile da ogni sorta di strumentalizzazione: ci sentiamo sotto attacco da una parte dei media e della politica». Il team comunicazione Un ordine ai referenti locali, per continuare a muoversi nel banco comune delle, è arrivato: ...

Leggi la notizia su open.online

RedParty10 : @mariobianchi18 Sì, Mario, hai ragione, lascia perdere i no sardine, ovviamente non riescono a guardare oltre il pr… - blufox55 : del resto, bastava chiedersi da dove provengono i fondi per organizzare, in modo così rapido, struttura e manifesta… - patrikscaria62 : LA RAGAZZA DI SONDRIO ?? UNA BASTARDA AFFILIATA AI COGLIONI DELLE SARDINE CHE HA MESSO IN DUBBIO LA CREDIBILITÀ DEL… -