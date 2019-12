Maraini elogia le Sardine ma fa arrabbiare la comunità ebraica

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un elogio di Dacia Maraini al movimento delleha fatto esplodere una polemica con la. La scrittrice toscana, 83 anni, in un articolo sul Corriere della Sera ha accostato questa mobilitazione dei giovani alla 'rivoluzione' di Gesù che riformò "la severa e vendicativa religione dei padri" dell'Antico testamento "introducendo per la prima volta nella cultura monoteista il concetto del perdono, del rispetto per le donne, il rifiuto della schiavitù e della guerra". Un riferimento biblico che ha fatto infuriare Ruth Dureghello, presidente della Comunita'di Roma: "Ecco come si alimenta il pregiudizio antiebraico. Se questa è la strada - ha ammonito - qualcuno arriverà a parlare anche di rinchiudere di nuovo gli ebrei nei Ghetti". Il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha denunciato "le menzogne di questa antica opposizione" ...

