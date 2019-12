Rosa Perrotta | Pietro Tartaglione intimità | «Calo del desiderio allucinante | lui ne

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Alla Vigilia di Natale,, ex tronista di Uomini e donne, compagna di, conosciuto proprio al dating show di Canale 5, si è raccontata al magazine “Chi”. Nel corso dell’intervista al settimanale di Alfonso Signorini la showgirl ha raccontato di quanto sia cambiata la vita loro con l’arrivo del piccolo Domenico, nato lo scorso 25 luglio 2019. Tanto per cominciare la giovane ha spiegato da cosa nasce la decisione di rinviare le nozze: «Ci dovevamo sposare lo scorso ottobre. Ma ho deciso di rimandare perché non mi sentivo di affrontare un matrimonio da neomamma. Fosse permi sposerebbe domani. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare!»., parla dell’con: «del, lui ne soffre» La venuta al mondo del bambino ha portato ...

