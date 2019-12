Iran | almeno 1500 morti dopo le proteste di novembre represse dal regime di Teheran

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il bilancio è molto più grave di quanto si immaginasse. Soltanto a inizio dicembre la stampa internazionale ipotizzava che iinfossero centinaia. Secondo i dati forniti dallo stesso ministero dell’Internoiano, ripresi dall’agenzia di stampa Reuters, invece sarebbero circa 1.500 le persone morte indurante le settimane diiniziate acon brutalità daldi Tehran. L’origine delleLesono scoppiate a metàla decisione improvvisa delle autoritàiane, sotto pressione per le sanzioni introdotte dagli Stati Unitilo strappo sull’accordo nucleare, di razionare il petrolio e di ridurre i sussidi all’industria petrolifera, provocando un rapido aumento nel prezzo del petrolio. Come i Gilet gialli in Francia, circa 200mila cittadiniiani, arrabbiati per il ...

