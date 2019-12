Omicidio Khashoggi | cinque persone sono state condannate a morte in Arabia Saudita

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019): 5ininper l’del giornalista Jamalnel consolatoa Istanbul nel 2018. Lo ha annunciato oggi, lunedì 23 dicembre, la procura di Riad. Il 2 ottobre 2018, Jamalveniva brutalmente ucciso nel consolato. L’dell’editorialista del Washington Post, di un’efferatezza enorme, ha scosso il mondo intero. Il giornalistaera entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul per ritirare alcuni documenti per le sue nozze. Secondo l’intelligence è stato fatto a pezzi e i suoi resti nonmai stati ritrovati. Prima di entrare, l’uomo consegnò il suo cellulare alla fidanzata, Hatice Cengiz, per evitare che venisse spiato dalle guardie del consolato. Poi mise piede nell’edificio da cui non sarebbe mai più uscito. La ...

