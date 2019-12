Tv Talk | Simona Ventura sui suoi ascolti | “Settimana Ventura è difficile”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)fa un’ammissione suglide La Settimanae parla del ritorno in Rai Ospite della decima e ultima puntata dell’anno di Tvha detto la sua suglide La Settimana. La conduttrice ha dichiarato che Carlo Freccero le ha affidato uno spazio che lei ha accettato e ha preso molto volentieri, anche perchè voleva tornare alla serialità dopo tanti anni in cui ha fatto altre cose, ma per un tempo limitato. Fare La Settimananon è affatto semplice: il programma ha bisogno ancora di carburare, anche se la settimana scorsa ha registrato il record stagionale pari al 5,8% di share., inoltre, ha affermato che tornare in Rai, dopo aver trascorso tre anni a Mediaset in cui ha partecipato a L’Isola dei Famosi, è stata spesso giudice di Amici, ha condotto due edizioni di Selfie – Le Cose Cambiano e ...

58Caterina : @TvTalk_Rai @Simo_Ventura @Costanzo @RaiTre @MaxBernardini @SilviaMottaTV @sebapucc @CinziaBancone Ciao… -