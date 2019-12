Scampia, piove nelle case nuove degli ex abitanti delle Vele: “Dal Comune solo propaganda” (Di sabato 21 dicembre 2019) nelle case consegnate meno di un anno fa agli ex abitanti delle Vele si registrano infiltrazioni d'acqua e macchie di umidità. La denuncia del Comitato di lotta delle Vele: "Dal Comune fanno solo propaganda, è una situazione inaccettabile sono mesi che denunciamo i guasti e i danni nelle case nuove". Intanto non si hanno certezze sull'abbattimento della Vela Verde dopo gli annunci disattesi da parte del Sindaco De Magistris.

