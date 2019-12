Vauro | “Babbo Natale è un ciccione con un’aria vagamente pedofila”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A "Dritto e Rovescio"fa arrabbiare il salottino nazionalista di Rete 4 per la sua frase su Babbo: "La stragrande maggioranza dei bambini, anche quelli che vanno all’oratorio, sapete chi aspetta? Babbo, unconanchepedofila vestito di rosso". Da quattro puntate, il pistoieseSenesi è grande protagonista di "Dritto e Rovescio" anche di gag e siparietti con il conduttore lucchese Paolo Del Debbio, che sembrano quasi costruite ad hoc.

Guantan67785302 : Caro @VauroSenesi tutta questa rabbia che ti porti addosso, usa queste vacanze di Natale non per pensare a Babbo Na… - Ateoman2009 : RT @luigivanti: “Babbo Natale è’ un ciccione con un’aria vagamente pedofila”. Ma Vauro l’ha detto sul serio?no dai, non ci posso credere. ??… - gianlucadicocco : Spero che gli italiani sappiano giudicare con la dovuta severità questi inutili provocatori e professionisti del ca… -