Taekwondo, World Grand Slam Champions Series Wuxi 2019: si chiude con i trionfi dei coreani Bae Jun-seo e Lee Da-bin (Di venerdì 20 dicembre 2019) Risuona a tutto volume l’inno coreano a Wuxi, dove oggi si è ufficialmente chiusa la stagione internazionale del Taekwondo con il World Grand Slam 2019. Sui tatami cinesi infatti i combattenti di Seul e dintorni hanno fatto l’en plein vincendo in entrambe le categorie, una al maschile e una al femminile, in scena. Bae Jun-seo, nei -58 kg (dove combatte anche il nostro Vito Dell’Aquila), e Lee Da-bin, nei +67 kg, si sono presi rispettivamente i gradini più alti del podio battendo la concorrenza rappresentata per lo più dai padroni di casa della Cina. Ma andiamo a vedere i podi completi delle due gare: Uomini -58 kg 1. Bae Jun-seo (KOR) 2. Lee Min-yeong (KOR) 3. Liang Yushuai (CHN) Donne +67 kg 1. Lee Da-bin (KOR) 2. Bianca Walkden (GBR) 3. Zheng Shuyin (CHN) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Leggi la notizia su oasport

