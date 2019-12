Principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra: le condizioni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale a Londra. Al momento le ragioni non sono state precisate. Secondo quanto si apprende dalla Bbc, fonti di Buckingham Palace hanno assicurato che si tratta di una semplice misura “precauzionale”.

