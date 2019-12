Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019)in crescita per gli indici. Tra leper trovare un livello superiore bisogna tornare a luglio. Bene tutti i setttori mentre la manifattura avanza solo di un decimale. Secondo segno più consecutivo tra le

BsConfcommercio : RT @USConfcommercio: ?? I dati relativi alla #fiducia di famiglie e imprese di dicembre, pur segnalando un miglioramento diffuso del sentime… - fisco24_info : Istat, a dicembre più fiducia tra famiglie e imprese: Dicembre in crescita per gli indici. Tra le imprese per trova… - USConfcommercio : ?? I dati relativi alla #fiducia di famiglie e imprese di dicembre, pur segnalando un miglioramento diffuso del sent… -