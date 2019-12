Diana Del Bufalo rompe il silenzio dopo l’addio a Ruffini | “Mi commuovo”

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Delill’addio a Paoloe scrive ai follower che in questi giorni le hanno dedicato numerosi messaggi su Instagram. L’attrice non ha mai nascosto di essere molto provata dalla rottura con il comico a cui è stata legata per ben quattro anni. Un amore che è finito nel peggiore dei modi, fra lacrime e risentimento. Qualche giorno faaveva confessato di soffrire molto per l’addio ae si era sfogata su Instagram. “Con il rischio di sembrare patetica – aveva scritto -, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in ...

