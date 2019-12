Brescia | 16enne pakistana costretta a sposarsi | interviene la scuola

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Da un istituto scolastico diarriva una notizia che, in altri casi, ha portato a ben altri drastici risvolti. Una studentessaoriginaria del Pakistan ha confidato ache i genitori le avevano organizzato un matrimonio combinato. L’intervento dellae della Procura ha scongiurato questo pericolo. Si è confidata con laIl Giornale diriporta la vicenda di unache stava per esseredai genitori. Nello scorso periodo la ragazza, che frequenta un istituto nel centro storico della città, ha manifestato malumori e disagi. Ha scelto però di non stare in silenzio e si sarebbe confidata con lo psicologo dellae gli insegnanti. Presa coscienza del problema, lastessa avrebbe allertato le forze dell’ordine. Scongiurato il matrimonio combinato Una volta riferito tutto in Procura, la stessa si ...

