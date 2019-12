SOS ghiacciai | “Tasso di fusione senza precedenti | già 3 cm di innalzamento del livello

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dal 1960, idel nostro Pianeta hanno perso più di 9.000 gigatonnellate di ghiaccio, l’equivalente di uno strato spesso 20 centimetri esteso quanto la Spagna, e la previsione è che scompariranno quasi del tutto entro il 2300, con un conseguente e drammaticodeldel mare in tutto il globo. E’ questo l’allarmante scenario che emerge da una lettera appello pubblicata a dicembre sulla rivista Nature e firmata da 38 scienziati di tutto il mondo fra cui, unico Italiano, il professor Carlo Baroni, geologo dell’Università di Pisa. “Il tasso attuale dideiprovocato dal cambiamento climatico atto è– spiega Carlo Baroni – moltissime catene montuose perderanno la maggior parte dei loroentro questo secolo, laattuale è già responsabile dell’deldel mare di quasi 3 centimetri”. La ...

sole24ore : Sos ghiacciai, per la Marmolada destino segnato: tra 25 anni scomparirà - francescapuchet : RT @sole24ore: Sos ghiacciai, per la Marmolada destino segnato: tra 25 anni scomparirà - giovannimarre : RT @sole24ore: Sos ghiacciai, per la Marmolada destino segnato: tra 25 anni scomparirà -