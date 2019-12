Serena Grandi | guai con la giustizia per l’attrice | cosa ha combinato questa volta

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019)grossi perè finita sotto processo con l’accusa di non aver pagato il conto di un resort nel quale aveva alloggiato nel 2018 con quello che, all’epoca, era il suo fidanzato, Luca Iacomoni. La struttura, poi, ha citato in giudizio. La prima udienza ha avuto luogo ad Arezzo mercoledì 18 dicembre: l’accusa era rappresentata dal pm Bernardo Albergotti. Ma il processo è stato rimandato alla prossima estate, in particolare al 25 giugno. In quella data saranno ascoltati i testimoni. Ma cheè successo veramente?, che alla nascita si chiamaFaggioli, è stata accusata di aver alloggiato, in data 25 giugno 2018, insieme al compagno, in un resort nei dintorni di Arezzo, per la precisione a Santa Firminia.e il fidanzato avrebbero passato la notte del resort poi, la mattina successiva, sarebbero andati via senza ...

