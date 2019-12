Salvini | ‘Io come Trump | la sinistra contro il popolo Di Maio un piccolo uomo’

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Caso Gregoretti, Matteola: “Qualcuno vuole sovvertire il potere popolare”. E su Di: “Unuomo”. Investito dal caso Gregoretti, per cui il Tribunale dei ministri di Catania ha richiesto l’autorizzazione a procedere, Matteosi lancia in un paragone (azzardato) con Donaldper attaccare la. E nello sfogo del leader della Lega non manca una staffilata a Di, definito “unuomo“. fonte foto https://www.facebook.com/legapremier/ Matteo: “Qualcuno avuole sovvertire il potere popolare” Parlando del caso Gregoretti, Matteoha voluto fare un’analisi più approfondita allargando la visione a livello mondiale e menzionando le vicende die Netanyahu, alle prese con problemi politici ma non solo. “Evidentemente ...

matteosalvinimi : #Salvini: Io al governo ci voglio tornare col voto degli italiani, non con i trucchetti alla Conte o alla Renzi. ??… - matteosalvinimi : #Salvini: E io sono Matteo, sono cristiano e sono figlio di Silvana ed Ettore, spero non dia fastidio a nessuno...… - matteosalvinimi : #Salvini: Io in carcere ci vado a trovare i poliziotti, non i carcerati. ??#fuoridalcoro @fuoridalcorotv -