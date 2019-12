Ecco le nuove Nite Joggers partorite dalla collaborazione tra Adidad e Ninja

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) le compagnie di Sneaker ormai non collaborano più solo con personaggi legati al mondo dello sport, ma anche a personaggi rappresentativi di mondi totalmente diversi (come cantanti o videogiocatori) al fine di ampliare il loro mercato.In effetti Adidas ha recentemente aggiunto alle sua fila personaggi come Kanye, Pharrell, Beyonce e il famoso streamer, con cui ha lanciato un nuovo modello di(previste per il 31 dicembre) a lui dedicate. Ad una prima occhiata queste scarpe appaiono come un normalissimo paio di, senza dubbio non il modello migliore a disposizione dell'azienda ma nulla di tragico.Tuttavia dando un'occhiata più approfondita possiamo notare l'orrenda scritta TIME IN su uno dei lati della scarpa destra. Inoltre questo modello costerà circa 150 dollari, ovvero 20 in più rispetto a delle normali.Leggi altro...

