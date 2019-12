Attende l’ambulanza in strada al freddo per 6 ore, donna muore dopo l’arrivo in ospedale (Di giovedì 19 dicembre 2019) La vittima, una 47enne britannica, aveva richiesto un'ambulanza a causa di un piccolo incidente mentre camminava ma è stata costretta ad aspettare l’ambulanza al freddo in strada per oltre sei ore. Quando infine è giunta in ospedale il suo cuore non ha retto allo sforzo ed è deceduta.

Leggi la notizia su fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Attende l’ambulanza