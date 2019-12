LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 | la Liga in DIRETTA | finisce in pareggio la sfida più

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), IL CLASICO INCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA95′0-0. 94′ I due allenatori rinunciano a fare il terzo cambio. 92′ Carvajal si prende un giallo per un brutto fallo su Ansu Fati. 90′ Ci saranno cinque minuti di recupero. 88′ Vidal lancia per Ansu Fati che serve Suarez che non riesce a tirare per l’opposizione di Varane. 86′ Con l’ingresso dei giovani Ansu Fati e Rodrygo si cerca di dare una scossa nel finale di questa partita. 84′ Fuori Griezmann e dentro Ansu Fati per il. 82′ Fuori Isco e Valverde per Modric e Rodrygo per il. 80′ Giallo per Sergio Ramos per fallo da dietro su Messi. 78′ Giallo per Isco colpo da dietro su Griezmann. 76′ Suarez a giro sul secondo palo, pallone fuori. 74′ Rete in ...

