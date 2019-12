Cellulare in carica cade nella vasca | bimba di 10 anni muore folgorata

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dramma in un’abitazione di Vitrolles, in Francia, dove unadi 10è mortada bagno. Secondo quanto ricostruito, la caduta dello smartphone in acqua, mentre era in, si sarebbe rivelata fatale.mentre fa il bagno Tragedia in un appartamento di Vitrolles, in Francia, per la morte di una bambina di 10. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la piccola sarebbe rimastamentre faceva il bagno e la causa sarebbe ormai chiara alle autorità. La minore sarebbe morta per una scossa elettrica causata dalla caduta di un telefonino dentro l’acqua. Il dispositivo, collegato a una vicina presa di corrente, sarebbe scivolato accidentalmente finendo per innescare la tragedia. Trovata senza vita dalla madre A fare la terribile scoperta, il 15 dicembre scorso, sarebbe stata la madre della minore, da cui sarebbe ...

