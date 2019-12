Un Natale da cani | il primo episodio de I Simpson andava in onda trent’anni fa

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 17 dicembre 1989inilde I, una delle serie animate più seguite e iconiche della storia della televisione. Si chiamava "Unda" e presentava al mondo la famiglia di ominidi gialli che hanno cambiato completamente la visione della società. Una serie spregiudicata, irriverente, parodica e anche profetica che ha avuto la forza di non rimanere mai uguale a sé stessa, di rinnovarsi ed innovare il modo di guardare al futuro, al passato, ma soprattutto alle tematiche del nostro presente.

