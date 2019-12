Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di martedì 17 dicembre 2019)oggi ao il progettoOFche, dal 29 novembre 2019 al 16 dicembre 2020, celebra i 120dalla fondazione di A.C.e F.C. Barcelona con undi partite tra le leggende dei due club. Un’iniziativa ambiziosa, presentata per la prima volta lo scorso 29 novembre al Camp … L'articoloofper i 120di

tomasonidiego : RT @CalcioFinanza: Presentato “Legends of Style”, tour internazionale per i 120 anni di Milan e Barça - sportli26181512 : #Notizie #Barcellona Presentato “Legends of Style”, tour internazionale per i 120 anni di Milan e Barça: Presentato… - CalcioFinanza : Presentato “Legends of Style”, tour internazionale per i 120 anni di Milan e Barça -