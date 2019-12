Orto terapeutico | primo raccolto al Cottolengo con i nonni contadini di Coldiretti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A due mesi e mezzo dall’inaugurazione è un successo per ildell’fuori terra allestito all’interno del cortile cinquecentesco dell’Istitutodi Napoli e dedicato agli ospiti della storica struttura di assistenza sanitaria, con il suppdei. Non più disabili, ma custodi delle piantine che crescono, in armonia con le proprie possibilità e con i ritmi della natura. Un progetto fortemente voluto da don Nello Tombacco – in collaborazione conCampania, Campagna Amica eFederpensionati – dal titolo “AttivaMente”. Psicologi e assistenti sociali hanno raccontato di una reazione positiva oltre le attese grazie alla cura dell’. Ilè stato in parte consumato a mensa dai ragazzi del Don Orione e in parte venduto, destinando il ricavato alla crescita ...

