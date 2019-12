Michelle Hunziker lancia un appello | Ricattata ​e manipolata per anni | non fate

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Novella Toloni La popolare conduttrice ha pubblicato sui social network un toccante messaggio per mettere in guardia i suoi fan dai manipolatori: "Siate trasparenti e non vergognatevi, nessuno potrà farvi paura" Siamo abituati a vederla sorridente, ironica e spigliata maha un passato fatto di dolore e sofferenza. La popolare conduttrice non ha mai fatto mistero di esser statada una setta che, quando lei aveva poco più di vent', la rese succube, spingendola addirittura a pensare alla morte.bui e traumatici che lei stessa ha raccontato in un libro e dei quali, oggi, lei torna a parlare con un messaggio forte e di ribellione. Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram,hato unai suoi follower, invitandoli a non farsi manipolare e ricattare moralmente: "In questi ultimi ...

