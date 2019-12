Brad Pitt oggi e come invecchiare bene

Leggi la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Vedere«rinascere» nel film C'era una volta... a Hollywood, l'ultima fatica cinematografica di Quentin Tarantino è stata una piacevole sorpresa. Sì perché l’attore, prima, durante e dopo il divorzio da Angelina Jolie, non aveva un aspetto bellissimo. O meglio, nell'era dei Brangelina non era al topal suo solito., red carpet dopo red carpet, il belsembra quasi risorto. Capelli luminosi, viso disteso, pelle rinvigorita. E pensare che ha 56 anni. Una sorta di Benjamin Button, anche se qui, nella realtà e non sul grande schermo, tali stregonerie non esistono. Forse tutto, nel suo caso, potrebbe essere riassumibile nelle gioie di essere single e di aver imparato a godersi un po’ la vita, lontano dai riflettori e dai gossip. O da un piccolo, impercettibile, aiuto del chirurgo. Insieme a una cosa fondamentale ...

