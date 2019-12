Ucraina da scoprire, Leopoli e la sua regione: 4mila monumenti storici, 5 siti Unesco, 10 castelli medievali (Di lunedì 16 dicembre 2019) La bellezza dell’Ucraina si esprime particolarmente nella regione di Lviv, il territorio che fa capo a Leopoli, città della cultura e patrimonio Unesco dal 1998. La città è un mix di tradizioni architettoniche e artistiche con influenze italiane e dell’Europa orientale. Molti architetti italiani hanno contribuito al suo sviluppo conferendole un’impronta di tipo rinascimentale e più in generale a carattere tipicamente europeo. La piccola Parigi dell’Est, fondata nel 1256, ha saputo salvaguardare e mantenere intatto tutto il suo fascino, così la capitale culturale dell’Ucraina offre un percorso turistico unico, a partire dalla Ploshcha Rynok, l’antica piazza del mercato cuore pulsante della città. Edifici in stile Belle Époque padroneggiano per tutto il centro storico, primo fra tutti il Teatro dell’Opera, un vero gioiello architettonico in stile neo-rinascimentale, tra i teatri più ...

