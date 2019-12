Sono trent’anni che nel calcio italiano non nasce un campione

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Vincono palloni d’oro, mandano in visibilio le tifoserie di tutto il mondo, guadagnano decine di milioni, pagano poche tasse e per di più cercano di evaderle. Ovunque c’è la prigione per gli evasori, tranne per loro. Se no, gli ammiratori ci rimangono a male. Da noi c’è una legge che prevede enormi facilitazioni fiscali per chi investe in Italia. Chissà perché, ci rientrano anche i calciatori, che, anziché incrementare la produzione, portano all’estero capitali italiani.tanti quattrini, dato che ogni squadra è formata soprattutto da stranieri. Ci crediamo furbi. Invece siamo stupidi certificati. Contro un laburista bolscevico e antisemita come Corbyn qualsiasi inglese avrebbe vinto Per fare allontanare dal continente un paese che non ha alcun’affinità con l’Europa ci voleva un eccentrico e ambizioso politico inglese, che è anche cittadino americano – potrebbe essere la presidenza ...

