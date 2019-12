Nuoto | Federico Burdisso si regala il record italiano dei 200 farfalla in vasca corta

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)lascia il segno. Nel corso dei Campionati Italiani invernali il giovane classe 2001 non era andato lontano dall’impegnativo limite imposto dalla FIN per il conseguimento del pass olimpico: 1’55″11 vs 1’54″39 nei 200. La delusione un po’ c’era stata perché il talentuoso nuotatore del Bel Paese sperava di avere la qualificazione a Cinque Cerchi in tasca, prima di partire per gli Stati Uniti, in direzione Chicago, dove frequenterà il College. Oggi, allora, per la fase regionale della Coppa Brema nelladi Pietralata (Roma), l’azzurrino ha ottenuto il nuovo primatoassoluto della distanza, migliorando ilche Alberto Razzetti (1’52″61) aveva ottenuto agli Europei di Glasgow quest’anno, portando il limite a 1’52″52. Una dimostrazione chiara del valore del bronzo ...

