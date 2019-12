LIVE Fiorentina-Inter 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Vlahovic ferma sul pareggio la

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.52 Montella salva la panchina con la scelta dial posto di uno spento Chiesa, il giovane classe 2000 si inventa un gol in contropiede firmando la rete delche ne esce con due squalificati per la prossima partita Brozovic e Lautaro Martinez contro il Genoa. 96′ Fine della partita,1-1. 95′che si riversa tutta dentro l’area di rigore. 93′ Goooooooooooooooooooooooool,ccccccccccccccccccccc, rete fantastica del giovane attaccante dellache scatta in contropiede salta Skriniar che non riesce a prenderlo e incrocia sul secondo palo,1-1. 91′ Ci saranno sei minuti di recupero. 89′ Fuori Bastoni e dentro Godin per l’. 88′ Fuori Borja Valero e dentro Agoumé per l’. 87′ Tiro alto di Pulgar da ...

emamarro : RT @Eurosport_IT: L'Inter cade al Franchi! La Juventus torna in testa grazie alla Fiorentina ?? #FiorentinaInter | #SerieA - Vittoriog82 : RT @Eurosport_IT: L'Inter cade al Franchi! La Juventus torna in testa grazie alla Fiorentina ?? #FiorentinaInter | #SerieA - emamarro : RT @Eurosport_IT: LA FIORENTINA FERMA L’INTER! Un gol meraviglioso di Vlahovic nel recupero toglie il successo e la testa della classifica… -