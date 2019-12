' Ndrangheta in Valle d' Aosta | il Presidente Fosson indagato per voto di scambio

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La Dda di Torino, insieme con i Carabinieri di, sta portando avanti una indagine sulle elezioni regionali del 2018 perché c'è il forte sospetto che ci siano state infiltrazioni da parte della '. Anche ildella Regione Antoniodell'Union Valdôtaine è tra gli indagati, contro di lui il sospetto è dielettorale politico mafioso. Èanche Laurent Viérin, exdella Regione e attualmente assessore al Turismo e ai Beni Culturali. Tra gli indagati ci sono poi l'assessore alle Opere pubbliche Stefano Borrello e il consigliere regionale Luca Bianchi.A coordinare le indagini c'è il Pm Valerio Longi, che ha già interrogato Viérin, Borrello e Bianchi. Proprio Viérin sarebbe un personaggio chiave perché, secondo quanto scrivono gli inquirenti, il 4 maggio 2018 avrebbe incontrato uno degli esponenti di vertice della 'e si ...

