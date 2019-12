Giancarlo Siani diventa cittadino onorario di Torre Annunziata

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Nella giornata di domanidiventeràdi. Il conferimento arriva a 34 anni dal brutale omicidio del cronista de “Il Mattino”, reo di aver investigato a fondo e con professionalità sugli affari del clan Gionta. Oggicol passare del tempo èto un vero è proprio simbolo di legalità in un territorio, come quello campano, dove si registrano ancora, a distanza di anni, tristi fenomeni di associazione a delinquere. Il conferimento per la cittadinanza onoraria avenne approvato dal consiglio comunalese lo scorso novembre con voto favorevole all’unanimità. La cerimonia partirà domani, 13 dicembre, dalle 10 e 30, presso l’Aula Consiliare della Casa Comunale di. Insieme al sindaco Vincenzo Ascione ed il presidente del consiglio comunale Rocco ...

