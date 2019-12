Caterina Balivo sfiora le lacrime a Vieni da me | “Ciao signora…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)da me,si commuove per la scomparsa della mamma di Al Bano: “Ciao Jolanda!” Durante il corso dell’ospitata di Bruno Vespa ada me,ha mostrato le immagini dell’intervista che il conduttore di Porta a Porta fece a Jolanda, la mamma di Al Bano che ci ha lasciato ieri. A questo punto, una volta tornati in studio, la padrona di casa del programma di Rai1, molto emozionata, ha detto: “Ci stringiamo alla famiglia di Al Bano” E mentre stava salutando Vespa,, che è quasi arrivata alle, ha aggiunto: “Ciao signora Jolanda…”. Insomma, un momento molto emozionante nel salutare la mamma di un grande artista come Al Bano. Eleonora Daniele e: messaggio ad Al Bano dopo la morte della madre Jolanda Grande commozione, come abbiamo visto, ada me, con una ...

zazoomblog : Furia Alba Parietti. Telefona in diretta a Caterina Balivo e sbrocca: “Non ci sto” - #Furia #Parietti. #Telefona… - zazoomblog : Vieni da me Bruno Vespa a Caterina Balivo: “Mia moglie ti querela!” - #Vieni #Bruno #Vespa #Caterina - SilvanaAlbanes1 : RT @ilmessaggeroit: #vieni da me, #bruno vespa confessa il suo sogno a #caterina balivo: «Voglio diventare nonno» -