Russia ed Ucraina potrebbero accordarsi sulla questione gas

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non si è limitato a produrre passi in avantirisoluzione del conflitto nel Donbass, con l’accordo sullo scambio di prigionieri e un cessate il fuoco tra l’esercito di Kiev ed i ribelli separatisti, ma potrebbe anche essere stato propedeutico a sbloccare ladel gas russo. Il contratto di transito decennale, siglato tra, è in scadenza all’inizio del 2020 ed è interesse di Kiev che venga rinnovato anche perché, in caso contrario, Mosca potrà minimizzare il passaggio dei proprio idrocarburi dai gasdotti ucraini. Zelensky ha riferito che, malgrado non si possa ancora parlare di un accordo tra le parti, è sicuro che un’intesa potrà essere siglata in termini migliori di quanto discusso sinora tra i rappresentanti delle due nazioni, che si sono incontrati poche volte e senza ...

