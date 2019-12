Usa | sparatoria nella base di Pensacola | ora l' Fbi indaga per terrorismo

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giovanna Pavesi Il militare Mohammad al-Shamrani, prima di colpire, avrebbe mostrato ad altri soldati video di stragi: si cercano informazioni per capire se il giovane si fosse radicalizzato. Un altro saudita aveva filmato l'attacco È ufficiale: l'inchiesta per laamericana di, in Florida, in cui hanno perso la vita tre persone, da ieri, prende in esame anche l'ipotesi del. Perché, secondo quanto riportato da Il Post, le autorità americane e quelle saudite, starebberondo su Mohammed al-Shamrani e su una sua possibile radicalizzazione durante un viaggio in Arabia Saudita lo scorso anno. Lae i sospetti Nei giorni scorsi, al-Shamrani, il responsabile della, avrebbe aperto il fuoco con una pistola comprata legalmente, prima di essere ucciso dagli agenti della polizia locale. Il giovane era negli Stati ...

mauriziocanetta : #permattinieri Hong Kong. 800 mila in piazza senza incidenti. USA: sparatoria in base navale, si indaga per terrori… - GGiornalisti : Sparatoria in base #USA secondo #Fbi è atto di #terrorismo - SalvatoreRapi18 : Usa. Basi in allerta, Fbi a caccia studenti sauditi spariti -