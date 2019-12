Mad for Science | inaugurato il nuovo biolaboratorio realizzato con il primo premio

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sono trascorsi 198 giorni da quando il Liceo Scientifico Ariosto Spallanzani di Reggio Emilia si è aggiudicato la prima edizione a livello nazionale del Concorso Mad for, l’iniziativa promossa da DiaSorin tra tutti i Licei Scientifici italiani (più di 1600), invitati a concorrere per vincere 75mila euro per implementare il proprio laboratorio didattico scientifico esistente. La cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi avviene oggi alla presenza della Dirigente Scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Rossella Crisafi, della Prof.ssa Eleonora Franchini, responsabile del progetto, e degli studenti Maria Chiara Benevelli, Tommaso Pagliani, Federico Pessina, Simone Pucci, Tommaso Siligardi, componenti della squadra che si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento. Grazie alvinto, l’Istituto ha così potuto sviluppare e implementare la dotazione tecnologica del proprio ...

