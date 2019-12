F1 | Max Verstappen | ”Questa è stata la mia migliore stagione della carriera Il prossimo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si è appena conclusa una lunga e intensadi Formula1 e per Maxè giunto il momento di fare i primi bilanci. Il pilota olandese è stato spesso protagonista sia dentro che fuori dalla pista. Ha messo in mostra le sue grandi doti di guida ma anche il suo carattere non sempre gestibile. In un’intervista riportata da Marca,ha spiegato che per lui questo è stato un campionato ricco di soddisfazioni:”È naturale che siala miain F1. L’esperienza che ho acquisito in questi anni mi ha aiutato molto. Inizialmente non potevamo lottare per la vittoria ma poi abbiamo iniziato a progredire“. Nessun dubbio sull’obiettivoprossima:”Prima di tutto speriamo di essere più competitivi l’anno, l’obiettivo è quello di essere competitivi sin dall’inizio. Vogliamo essere in ...

PADANO_LIBERO : @SkySportF1 @Charles_Leclerc Gran paiasso. Ringrazia il figlio di Alvarojean Todt. Preparati a raccogliere le brici… - PADANO_LIBERO : @SkySportF1 @LewisHamilton @Max33Verstappen Il Fenomeno Max Verstappen sarà il Futuro Campione del Mondo. Max Verst… - realferrarista : RT @FormulaPassion: Max Verstappen si è aggiudicato il premio dedicato all'azione dell'anno -